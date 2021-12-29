Известная актриса не публикует новых интересных кадров, а также редко говорит что-то о себе, поэтому поклонники любят вспоминать о лучших образах Джоли в прошлом.

46-летняя Анджелина Джоли после скандального развода прекратила появляться на публике и крайне редко дает интервью, передает Politeka.net. Сейчас Джоли ведет закрытый образ жизни, не говорит о личном и больше не принимает участие в фотосессиях.

Поклонникам нравится вспоминать о самых разных образах Джоли, которая теперь не позволяет себе вольностей. В последний раз актрису видели на пляже в купальнике много лет назад, а открытые мини она совсем не носит.

Поэтому фанаты с радостью комментируют легендарный образ Джоли, сыгравшую в фильмах о «Ларе Крофт – расхитительнице гробниц».

«Отлично Класс ❤; милая красивая; милая красотка; Я люблю тебя ❤; прекрасная женщина, просто такая красавица; Хорошее фото; раньше была такая любовь; как же не хватает ее такой; Почему так изменилась? ; Милый вид🔥❤️; Я люблю тебя мой прекрасный и драгоценный человек Энджи; Идеально; Носите шортики!», - пишут в сети.

Мы писали, в мире масса женщин, которые стараются приблизиться к идеалу, показывая фото звезды в кабинетах косметологов, пластических хирургов и даже дантистов.

В Сети то и дело создают страницы, посвященные актрисе. Так, в одном из таких аккаунтов опубликовали видео, в котором показали отрывки того, как Анджелина Джоли играла в гляделки с актерами Marvel. Кажется, от пристального взгляда звезды никто не устоит.

Напомним, что Анджелина Джоли похвасталась внешностью, которая стала эталоном для миллионов

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