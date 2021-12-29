Как пишет Politeka.net, на странице «Дизель Студио» в Инстаграм появилось детское фото Егора Крутоголова.

В нового днем выпуске «Дизель шоу» артист предстанет в образе императора, но вот в детском саду ему приходилось изображать других персонажей.

Егора Крутоголов рассказал о своем отношении к маскарадам.

«Да, был Индейцем Егором. Кстати, в садике мне не очень нравилось моё имя. Некоторое время я просил называть себя Славиком. А возвращаясь к костюмам, то я был ещё Зайчиком. Но вообще мне не нравился весь этот маскарад. На меня насильно надевали костюмы. Ведь я был серьезным парнем. Ну какой Зайчик? Особенно, когда на тебя смотрит твоя первая любовь», — приводят слова Егора Крутоголова на странице «Дизель Студио» в Инстаграм.

Отметим, пост оценили не только зрители «Дизель шоу», но и Виктория Булитко, которая поставила публикации «лайк».

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