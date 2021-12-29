Как пишет Politeka.net, Егор Крутоголов является успешным отечественным артистом и одним из создателей проекта "Дизель шоу". Звезда женат на Екатерине, с которой воспитывает двоих сыновей - Льва и Максима. Не забывает Егор и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
На новом фото Крутоголов стоял и смотрел куда-то, пока его обнимала Екатерина. Этот момент семейного единения и был запечатлен на кадре.
"Любимая жена - это не та, которая из всех самая любимая, а та, которая одна единственная-любимая!", - было написано под фото.
Часть фанатов с юмором отнеслись к публикации и начали комментировать:
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