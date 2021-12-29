Юморист и создатель "Дизель шоу" Егор Крутоголов показал нежный снимок с супругой и трогательно его подписал.

Как пишет Politeka.net, Егор Крутоголов является успешным отечественным артистом и одним из создателей проекта "Дизель шоу". Звезда женат на Екатерине, с которой воспитывает двоих сыновей - Льва и Максима. Не забывает Егор и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новом фото Крутоголов стоял и смотрел куда-то, пока его обнимала Екатерина. Этот момент семейного единения и был запечатлен на кадре.

"Любимая жена - это не та, которая из всех самая любимая, а та, которая одна единственная-любимая!", - было написано под фото.

Часть фанатов с юмором отнеслись к публикации и начали комментировать:

"Катя отдай Егору телефон", "Отдайте Егору телефон!", "С наступающим Вас! Здоровья,удачи! Вы такие красивые", "Ага, бегом мы сказали".

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