"Дизель Шоу" начал покорять зрителей с 2015 года, сообщает Politeka.net. Хотя первый тур артистов оказался не очень удачным, они не остановились.
Спустя год плодотворной работы "Дизель Шоу" собрал два аншлага подряд. Артисты сейчас любимы публикой и получили много премий.
Каждый раз создатели проекта стараются чем-то удивить поклонников, придумывая нечто новое. В частности, в этот новый год людям покажут концерт, который будет отличаться от предыдущих.
"Феерическая премьера Новогодней ночи! ✨☃ «Дизель Шоу» покажет грандиозный концерт, и даже больше!😉
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Команда подготовила настоящий мюзикл для своих зрителей с захватывающими постановками и головокружительными трюками!💪", - написали авторы поста в Инстаграм.
На фото позировал артист Егор Крутоголов с детьми.
"С нетерпением ждем полный выпуск и на YouTube ❤️", "🎉🎉🎉🍾🍾🍾❄️", "Это,да)) Обязательно Буду Смотреть )))🔥🔥🔥", "Очень жду 😍", "❤️❤️❤️", - написали пользователи Сети.
Напомним, актеры "Дизель шоу" Глущенко и Крутоголов удивили видом в одинаковой одежде
Как сообщала Politeka, в Крутоголов из "Дизель шоу" ошеломил, показав свою жену и детей
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