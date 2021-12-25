Звезды "Дизель Шоу" приготовили новогодний подарок для своих поклонников, и раскрыл некоторые датели, к чему стоит приготовиться зрителям.

"Дизель Шоу" начал покорять зрителей с 2015 года, сообщает Politeka.net. Хотя первый тур артистов оказался не очень удачным, они не остановились.

Спустя год плодотворной работы "Дизель Шоу" собрал два аншлага подряд. Артисты сейчас любимы публикой и получили много премий.

Каждый раз создатели проекта стараются чем-то удивить поклонников, придумывая нечто новое. В частности, в этот новый год людям покажут концерт, который будет отличаться от предыдущих.

"Феерическая премьера Новогодней ночи! ✨☃ «Дизель Шоу» покажет грандиозный концерт, и даже больше!😉

Команда подготовила настоящий мюзикл для своих зрителей с захватывающими постановками и головокружительными трюками!💪", - написали авторы поста в Инстаграм.

На фото позировал артист Егор Крутоголов с детьми.

"С нетерпением ждем полный выпуск и на YouTube ❤️", "🎉🎉🎉🍾🍾🍾❄️", "Это,да)) Обязательно Буду Смотреть )))🔥🔥🔥", "Очень жду 😍", "❤️❤️❤️", - написали пользователи Сети.

Напомним, актеры "Дизель шоу" Глущенко и Крутоголов удивили видом в одинаковой одежде

Как сообщала Politeka, в Крутоголов из "Дизель шоу" ошеломил, показав свою жену и детей

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