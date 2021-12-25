"Дизель Шоу" начал покорять зрителей с 2015 года, сообщает Politeka.net. Хотя первый тур артистов оказался не очень удачным, они не остановились.

дизель шоу, скрин

Спустя год плодотворной работы "Дизель Шоу" собрал два аншлага подряд. Артисты сейчас любимы публикой и получили много премий.

Каждый раз создатели проекта стараются чем-то удивить поклонников, придумывая нечто новое. В частности, в этот новый год людям покажут концерт, который будет отличаться от предыдущих.

"Феерическая премьера Новогодней ночи! ✨☃ «Дизель Шоу» покажет грандиозный концерт, и даже больше!😉

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Команда подготовила настоящий мюзикл для своих зрителей с захватывающими постановками и головокружительными трюками!💪", - написали авторы поста в Инстаграм.

На фото позировал артист Егор Крутоголов с детьми.

"С нетерпением ждем полный выпуск и на YouTube ❤️", "🎉🎉🎉🍾🍾🍾❄️", "Это,да)) Обязательно Буду Смотреть )))🔥🔥🔥", "Очень жду 😍", "❤️❤️❤️", - написали пользователи Сети.

Напомним, актеры "Дизель шоу" Глущенко и Крутоголов удивили видом в одинаковой одежде

Как сообщала Politeka, в Крутоголов из "Дизель шоу" ошеломил, показав свою жену и детей

Также Politeka писала, что в "Дизель Шоу" высмеяли таксистов и их пассажиров на новый год