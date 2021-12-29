Как сообщает Politeka.net, известная украинская блогерша, телеведущая и победительница одного из сезонов шоу "Холостяк" Даша Ульянова часто радует поклонников яркими публикациями в своем микроблоге в Instagram. Так, в этот раз красотка поделилась милым фото со своего путешествия в Монако.
На новой фотографии Даша запечатлена в красивой локации среди зелени и интересной архитектуры. На прогулку она вышла в стильном образе – на ней короткое серое платье, удлиненный пиджак и яркий платок, а на ногах модные черные ботфорты на шпильках. Дополняет образ оригинальная сумочка. Волосы красотки распущены и небрежно уложены, а ее лице легкий макияж и загадочный вид.
В подписи к публикации Ульянова написала: "Хочу задарить вас перед праздниками. Тем более, поездка в Монако – прекрасный повод. Привезу подарки одному из вас. Всё, что нужно сделать: отметить меня в stories и рассказать, почему вы на меня подписаны; написать под этим постом "Хочу подарки от Даши". Все. 31 декабря выберу победителя. А если вы из Киева, вручу подарок лично в руки и приглашу на кофе".
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Напомним, Победительница "Холостяка" Ульянова, мечтающая стать новой "Холостячкой", шикует в Монако: "Лухари стайл".
Как сообщала Politeka, Ульянова из "Холостяка", став ведущей и заговорив на украинском, удивила признанием: "Настоящий вызов".
Также Politeka писала, что На победительницу "Холостяка" Ульянову обрушилась череда неприятностей: "За последнюю неделю…".