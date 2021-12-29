Как пишет Politeka.net, в Инстаграм 51-летняя Ирина Билык опубликовала загадочное фото, на котором позировала в серебряном скафандре и парике из белых шариков. Особое внимание привлекал яркий макияж, который сделал артистку неузнаваемой.
«Если бы я жила за пределами нашей планеты, я бы выглядела именно так. Как вы думаете, на других планетах знают, что такое Музыка? И есть ли у них свои звёзды?», - подписала фото Ирина Билык.
В комментариях ей оставили массу теплых слов. Поклонникам очень понравился ее образ.
«Ирина, оставайтесь на нашей!) Но думаю, что Ваш голос и песни слушают и за пределами нашей планеты», «Предполагаю, что Ира Билык не является человеком земным. Однозначно, Ира, ты оттуда», «Снежная королева, на других планетах слушают только Иру Билык», - пишут пользователи сети.
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Напомним, что Билык показала таланты сына и подарок, полученный на праздник: "Мальчик чудо".
Как сообщала Politeka, Билык показала подросшего сына от известного продюсера Ахмадова.
Также Politeka писала, что Билык в колготках поверх туфель озадачила видом: «У меня состоялся…».