Відома українська співачка Ірина Білик показала свого маленького сина Табриза і які подарунки він отримав від Святого Миколая.

Як пише Politeka.net, відео з'явилося на сторінці Ірини Білик в Instagram, в неділю, 19 грудня.

51-річна виконавиця має багатотисячну армію шанувальників, тому часто ділиться з ними новими кадрами з особистого і творчого життя. У мікроблозі за нею спостерігає понад 360 тисяч осіб.

У день Святого Миколая Ірина Білик вирішила показати, які подарунки отримав її син Табриз на честь свята, а також вирішила похвалитися талантами малюка.

Судячи з відео, до хлопчика в гості прийшли люди в костюмах Діда Мороза і пірата і подарували конструктор.

Натомість маленький Табриз розповів їм короткий віршик.

За кадром було також чути голос самої Ірини Білик, яка знімала те, що відбувається на відео. Співачка розповіла, що її син був слухняною дитиною, він заслужив подарунок.

Фоловери обдарували співачку компліментами.

"Хлопчик чудо","Який хороший малюк", - пишуть в мережі.

Нагадавши, Білик похвалилася своїм новим досягненням, шанувальники оцінили: "реальний прорив!".

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