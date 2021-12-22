Відома українська співачка Ірина Білик, яка нещодавно випустила новий кліп на свою пісню, здивувала незвичайним чином.

Як пише Politeka.net, фото з'явилося на сторінці Ірини Білик в Instagram.

51-річна виконавиця має багатотисячну армію шанувальників, тому часто ділиться з ними новими кадрами з особистого і творчого життя. У мікроблозі за нею спостерігає понад 360 тисяч осіб.

На новому фото Ірина Білик позувала в чорному плащі поверх водолазки кольору фуксія і колготок того ж відтінку, які вона одягла на туфлі.

"У рамках мого нового відео на пісню" Мені подобається «у мене відбувся фото-проект»Ода жіночій красі". Про красу душі, красу розуму, красу характеру. Кліп і фото-проект-візуальне і музичне послання жінкам не боятися бути різними. Приймати в собі всі грані і висловлювати їх у світ», - йдеться в повідомленні артистки.

Фолловери Ірини Білик не поскупилися на компліменти.

"Дуже красиво, ідея супер", "шикарний кадр ❤ у ньому благородно поєднується і Краса, і характер", "дуже красива зйомка", "Іра, ви найкраща", - пишуть в коментарях.

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