Популярная украинская певица, автор хитов Ирина Билык, которая не так давно развелась с очередным мужем, вышла в свет со своим маленьким сыном.

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм 6-летнего Табриза, который является сыном Ирины Билык от известного российского продюсера Аслана Ахмадова, появилось фото с матерью. Несмотря на юный возраст, у мальчика уже есть свой Инстаграм. Также он является амбассадором детского модельного агентства.

На фото Билык предстала в розовой кофте спортивного кроя, капюшон которой она набросила на голову. Образ дополнили желтые очки. Стоит отметить, что внимание привлекли чересчур пухлые губы звезды.

В комментариях матери и сыну оставили несколько приятных отзывов.

«Какие же вы красивые. Желаю вам счастья от Земли и до неба. Вы его заслужили», «Хорошенькие», «Любимые», - пишут пользователи сети.

Отметим, что Табриза Билык и Ахмадову родила суррогатная мать. Пара совместно воспитывала ребенка, но в 2021 году артистка приняла решение расстаться с мужем, который большую часть времени проводил в России.

Напомним, что Ирина Билык после развода засветилась с молодым красавцем: "Восхищаюсь".

Как сообщала Politeka, Билык в халате и красных перьях впечатлила видом: "Ирочка, люблю".

Также Politeka писала, что Билык похвасталась необычным достижением: "Реальный прорыв!".