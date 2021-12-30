Как пишет Politeka.net, в Инстаграм 6-летнего Табриза, который является сыном Ирины Билык от известного российского продюсера Аслана Ахмадова, появилось фото с матерью. Несмотря на юный возраст, у мальчика уже есть свой Инстаграм. Также он является амбассадором детского модельного агентства.
На фото Билык предстала в розовой кофте спортивного кроя, капюшон которой она набросила на голову. Образ дополнили желтые очки. Стоит отметить, что внимание привлекли чересчур пухлые губы звезды.
В комментариях матери и сыну оставили несколько приятных отзывов.
«Какие же вы красивые. Желаю вам счастья от Земли и до неба. Вы его заслужили», «Хорошенькие», «Любимые», - пишут пользователи сети.
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Отметим, что Табриза Билык и Ахмадову родила суррогатная мать. Пара совместно воспитывала ребенка, но в 2021 году артистка приняла решение расстаться с мужем, который большую часть времени проводил в России.
Напомним, что Ирина Билык после развода засветилась с молодым красавцем: "Восхищаюсь".
Как сообщала Politeka, Билык в халате и красных перьях впечатлила видом: "Ирочка, люблю".
Также Politeka писала, что Билык похвасталась необычным достижением: "Реальный прорыв!".