Розлучену 51-річну українську співачку Ірину Білик сфотографували разом із молодим виконавцем Сергієм Мироненком, який зробив зізнання щодо Білик.

Як пише Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram 51-річна українська співачка Ірина Білик, яка влітку цього року розлучилася із продюсером та фотографом Асланом Ахмадовим, поділилася світлиною із молодим виконавцем Сергієм Мироненком, який був учасником вокальних проєктів "Шанс" та "Х-Фактор", а зараз займається сольною кар’єрою. Прикметно, що Білик та Мироненко вже записали новий трек "Отпусти".

Так, на фото співачка була одягнена у довгу чорну сукню, а в руках тримала красивий букет. Мироненко позував у класичному синьому костюмі.

"Захоплююся тобою", - написав Мироненко про Ірину Білик.

Як відомо, світлину виконавці зробили на червоному хіднику після спільного виступу у "Палаці Україна".

Рaніше Politeka писала, що "Білик буде в шоці": Трінчер і Jerry Heil наважилися переробити її хіт, що вийшло.

Нагадаємо, що 51-річна Ірина Білик випустила нову пісню і вразила українців: "Черговий шедевр".

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