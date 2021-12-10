Відома співачка Ірина Білик показала фрагмент свого нового кліпу в соцмережі, телеведуча Леся Нікітюк не стала мовчати.

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Ірина Білик опублікувала у своєму мікроблозі в Instagram яскравий фрагмент свого нового кліпу. Прем'єра відеороботи артистки відбулася в п'ятницю, 9 грудня, і активно збирає перегляди в YouTube.

У соцмережі Іра виклала найяскравіші фрагменти з кліпу, на якій її можна побачити в розкішних і незвичайних образах. У підписі до публікації співачка написала: "Ну що друзі?! Подивилися мій новий кліп? Якщо ще немає, то швидше пірнайте в Ютуб, посилання в шапці профілю. Мені подобається! А вам?".

У коментарях почалося бурхливе обговорення ролика, однією з перших відреагувала телеведуча Леся Нікітюк. Вона написала: "Ірочка, люблю". "Пірнали в Ютуб і дивилися красу! Кліп дуже красивий. Ірочка, з прем'єрою!", "Мені подобається дуже!", "Шикарна робота, шикарна ви", "Чудово! Іра, ви супер!", "І нам подобається дуже! Образи вогонь", "Класна пісня", "Настільки гарний кліп, хочеться дивитися і дивитися. Спасибі вам за цю красу", "Як завжди все шикарно. Ваші пісні найкращі. Щастя вам, любові і ще більшого натхнення", - пишуть в коментарях.

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