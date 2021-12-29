Украинский исполнитель, автор хитов Макс Барских не стал дожидаться Нового года и стал праздновать раньше времени – кадры появились в его соцсетях.

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм 31-летний Макс Барских опубликовал видео, насмешив поклонников. Довольный артист открывал огромную бутылку шампанского, подпевая рождественские песни себе под нос. Правда, в конце видео произошел конфуз – бутылка открылась, а из нее полилось шампанское прямо на стол, где лежал телефон и другие вещи. Барских не сдержался и даже выругался на камеру. Впрочем, настроение ему это не испортило.

«С наступающими. Happy Holidays», - подписал видео артист.

В комментариях Максу Барских оставили массу забавных отзывов.

«Даже шампанское течет», «Это видео сделало мой вечер. С наступающим», «Это был бы не ты, если бы оно не потекло», «Лей, лей не жалей», «Нормальное ведёрко шампанского», - пишут пользователи сети.

Отметим, что совсем недавно артист завершил гастрольный тур в США, после которого хотел отдохнуть.

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