Український співак Макс Барських справив враження на дам, розповівши, про що мріє напередодні Нового року - від такого ніхто б не відмовився.

31-річний Барських опублікував свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постав без сорочки, передає Politeka.net.

Красунчик-співак засвітив татуювання і рельєфну верхню частину торсу.

"Хочу на море️️️", - зізнався він.

Першою пост Барських прокоментувала його давня подруга, співачка Міша Романова (екс-учасниця групи "ВІА Гра").

"Дуже красива ця серія фоток🔥", - написала блондинка.

Інші користувачі приєдналися до обговорення:

"Ух, якраз не вистачало таких фоточок в сьогоднішні -18))😁 🔥"; "Море теж хоче щоб приїхав такий красень як ти.😍🔥"; "А хто не хоче 😂"; "Ех, а я хочу до Макса 😍"; "Макс, з твоїми здібностями без проблем, з наступаючим Новим роком😘 😍 🌞 🌊 🎄"; "Теплий погляд 😍"; "Солодкий❤️😍".

Додамо, нещодавно Барських презентував кліп на свою нову пісню «Tequila Sunrise».

"Подібної кропіткої і захоплюючої роботи, яка так би сильно заволоділа мною під час підготовки і зйомки, я не пригадаю. Це задоволення, якому немає рівних", - ділився він враженнями у своєму Instagram, показавши бекстейдж зйомок.

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