Відомого українського співака Макса Барських, який під час зйомок нового кліпу скинув сорочку та танцював в одних штанах, порівняли із літературним персонажем Жаном-Батистом Генуєм.
Як пише Politeka.net, на своїй офіційній сторінці в Instagram відомий 40-річний український режисер, сценарист, кліпмейкер Алан Бадоєв показав серію світлин зі зйомок кліпу на пісню "Tequila Sunrise" популярного співака Макса Барських.
Так, на світлинах Макс Барських був без футболки, лише в штанах на підтяжках. Співак репетирував танцювальну мізансцену разом із хореографами дівчатами та хлопцями.
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Шанувальники написали свої думки про фото у коментарях, порівнявши співака із літературним героєм Жаном-Батистом Генуєм із роману Патріка Зюскінда "Парфумер": "Кайф", "ЗАХВАТ🔥❤️", "Не менш улюблений @max_barskih , чудова робота, дякую вам за цей кліп🔥", "Вау😍😍😍", "Парфумера Патріка Зюскінда нагадує)".
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