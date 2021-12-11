Відомого українського співака Макса Барських, який під час зйомок нового кліпу скинув сорочку та танцював в одних штанах, порівняли із літературним персонажем Жаном-Батистом Генуєм.

Як пише Politeka.net, на своїй офіційній сторінці в Instagram відомий 40-річний український режисер, сценарист, кліпмейкер Алан Бадоєв показав серію світлин зі зйомок кліпу на пісню "Tequila Sunrise" популярного співака Макса Барських.

Так, на світлинах Макс Барських був без футболки, лише в штанах на підтяжках. Співак репетирував танцювальну мізансцену разом із хореографами дівчатами та хлопцями.

Шанувальники написали свої думки про фото у коментарях, порівнявши співака із літературним героєм Жаном-Батистом Генуєм із роману Патріка Зюскінда "Парфумер": "Кайф", "ЗАХВАТ🔥❤️", "Не менш улюблений @max_barskih , чудова робота, дякую вам за цей кліп🔥", "Вау😍😍😍", "Парфумера Патріка Зюскінда нагадує)".

Рaніше Politeka писала, що Макс Барських підкорив заокеанську публіку, поділившись емоціями: "Час повертатися".

Нагадаємо, що подружка Макса Барських Романова вразила фігуркою в надто короткій сукні: "Ох вже ці діаманти".

A ще Politeka повідомляла, що Макс Барських приголомшив кардинальною зміною іміджу, перефарбувавши волосся: "Жах".