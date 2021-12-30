Как пишет Politeka.net, в Инстаграм «Дизель шоу» появились детские фото артистов. Виктория Булитко тоже поделилась кадром, на котором предстала в костюме Снежинки.
«В новогоднем выпуске «Дизель Шоу» Виктория Булитко @bulitka превратилась в милейшую Белочку. Актриса призналась, что в свое время ей пришлось много кого сыграть на разных утренниках. И не только в детстве», - пишут авторы аккаунта.
По словам Виктории Булитко, детские утренники преследовали ее и во взрослой жизни. В детстве она была Снежинкой, Снегурочкой, Принцессой, а также Поросенком, Бандиткой и Мочалкой.
В комментариях поклонники оставили массу теплых слов.
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«Какая милая девочка», «То есть на новый год нам ждать белочку. Вот так подарочек», «Чудесная девчушка, снежинка! С наступающим Новым годом и Рождеством!», «Викуся, ты лучшая», «Щёчки! - это что-то нереальное», «Такая милая девчушка...И сейчас красавица конечно», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Булитко в халатике покорила видом на кухне: «Нельзя это пропустить».
Как сообщала Politeka, Булитко со Сморигиным показали, как ведут себя люди перед Новым годом: "Узнали себя?".
Также Politeka писала, что Булитко впечатлила опасным трюком над сценой: "Героиня".