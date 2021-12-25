Як передає Politeka.net, в Instagram-акаунті проекту з'явився анонс з Вікторією Булітко. Актриса позувала в теплому домашньому халаті на кухні. На столі перед нею стояли різні частування. Виглядала Булітко чудово.
"Наближаються найчарівніші свята в році! Нехай з вами трапиться тільки саме добре і найпотрібніше для вас диво. Навіть з тими, хто не до кінця в нього вірить. І обов'язково дивіться новорічну прем'єру "Дизель Шоу",- підписали відео автори аккаунта.
У коментарях шанувальники залишили масу приємних відгуків.
"Спасибі красуня", "Не можна це пропустити", "Хто це? А Віка де?", "Красуня Вікторія", «найкраща фея це ви Вікторія», "улюблені актори", - пишуть користувачі Мережі.
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Відзначимо, що Вікторія Булітко є однією з ключових актрис студії. Її обожнюють українці за відкритість і відмінне почуття гумору.
Нагадаємо, що Віка Булітко зганьбилася перед перукарем: "що так смердить?".
Як повідомляла Politeka, Булітко розговорилася про чоловіка своєї мрії: "у мене дуже велика...".
Також Politeka писала, що Булітко побешкетувала з фільтрами, показавши себе зблизька:"томний образ вдався".