Так, актори "Дизель шоу" насмішили ситуацією, знайомою кожному з батьків напередодні свят. На офіційній сторінці гумористичної програми в Instagram опублікували відповідні кадри, передає Politeka.net.
"Новий рік - особливий стрес для батьків😏 адже потрібно допомогти Дідові Морозу знайти подарунок, раніше замовлений дитиною🎁 🎊 найчастіше ці пошуки стають серйозним випробуванням - вистачило б нервів і грошей в гаманці. Впізнали себе?😅 Ось і наші герої пережили такий квест на виживання!😉", - йдеться в підписі.
Подивитися, яке креативне рішення знайшли Булітко, Сморигін та інші зірки "Дизель шоу", можна буде 31 грудня о 20:00 на каналі ICTV.
Публіка вже в передчутті.
"Зустрінемо Новий Рік разом з Дизель Шоу 🎄🍾☃️🔥🥳 обожнюю вас🥳", - написав один з фанатів.
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Раніше актори насмішили ще однією ситуацією, яка нібито сталася в звичайній українській родині на Новий Рік. За сюжетом, глава сімейства подзвонив доктору, якому поскаржився на те, що теща проткнула йому руку виделкою.
"Ааа, останню ковбаску хотіли зі столу взяти, так?", - припустив медик на тому кінці дроту.
"Ні, це я за стіл сів до одинадцяти", - відповів потерпілий.
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