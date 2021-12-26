Зірка "Дизель шоу", актриса Вікторія Булітко, приміряла образ принцеси, з'явившись з короною на голові - в Мережі їй написали багато приємних слів.

38-річна Вікторія Булітко вразила виглядом в грайливому образі, пише Politeka.net. Примітно, що артистка тримає себе у формі, відмовившись від мучного.

Зірка вважає бутерброди шкідливою їжею, тому просить, щоб їх не готували на концерти.

У раціоні актриси практично відсутній алкоголь, але от від солоденького відмовитися їй дуже складно.

У новому концерті артистка продемонструвала стрункість, з'явившись в пишній міні-сукні принцеси, а завершила образ маленька корона на голові. У такому вигляді красуню підняли високо над сценою на місяці.

"✨ 🌙7 МЕТРІВ НАД СЦЕНОЮ «ДИЗЕЛЬ ШОУ»...Наша Вікторія Булітко @bulitka вперше виконає складний трюк", - написано в пості.

За 25 хвилин публікація зібрала сотні лайків і багато коментарів.

"Героїня)))🔥❤️😍", "😍😍😍👏👏👏🔥🔥🔥", "Незрівнянна, відважна, Незрівнянна, улюблена наша Вікторія!! Будь щаслива в новому році. ♥️♥️♥️ А слабкі чоловіки нехай сидять вдома, на дивані. 😂 ",- написали користувачі Мережі.

Нагадаємо, Булітко з "Дизель шоу" показала свій новий автомобіль

Як повідомляла Politeka, самотня красуня Булітко з "Дизель Шоу" розговорилася про чоловіка своєї мрії і про себе

Також Politeka писала, що у "Дизель шоу" висміяли подружню зраду в лікарні, веселе відео з Булітко