38-річна Вікторія Булітко вразила виглядом в грайливому образі, пише Politeka.net. Примітно, що артистка тримає себе у формі, відмовившись від мучного.
Зірка вважає бутерброди шкідливою їжею, тому просить, щоб їх не готували на концерти.
У раціоні актриси практично відсутній алкоголь, але от від солоденького відмовитися їй дуже складно.
У новому концерті артистка продемонструвала стрункість, з'явившись в пишній міні-сукні принцеси, а завершила образ маленька корона на голові. У такому вигляді красуню підняли високо над сценою на місяці.
50-річна Орбакайте показала, як виглядає єдина внучка Пугачової: "Перетворюється в..."
Кравець з "Квартал 95" звернулася до українців за допомогою і розповіла сумні подробиці: "Плачу..."
Нацбанк вводить в обіг незвичайні 40 гривень: з'явилися фото
Артистам "Квартал 95" пояснили в мережі, чому більше не хочуть їх бачити: "Без образ, хлопці"
Полякова приголомшила поведінкою на "Голосі країни", кадри потрапили в мережу: "Оля коли-небудь буває в адекваті?"
"✨ 🌙7 МЕТРІВ НАД СЦЕНОЮ «ДИЗЕЛЬ ШОУ»...Наша Вікторія Булітко @bulitka вперше виконає складний трюк", - написано в пості.
За 25 хвилин публікація зібрала сотні лайків і багато коментарів.
"Героїня)))🔥❤️😍", "😍😍😍👏👏👏🔥🔥🔥", "Незрівнянна, відважна, Незрівнянна, улюблена наша Вікторія!! Будь щаслива в новому році. ♥️♥️♥️ А слабкі чоловіки нехай сидять вдома, на дивані. 😂 ",- написали користувачі Мережі.
Нагадаємо, Булітко з "Дизель шоу" показала свій новий автомобіль
Як повідомляла Politeka, самотня красуня Булітко з "Дизель Шоу" розговорилася про чоловіка своєї мрії і про себе
Також Politeka писала, що у "Дизель шоу" висміяли подружню зраду в лікарні, веселе відео з Булітко