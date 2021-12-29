Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм Евгений Клопотенко рассказал, как вкусно запечь лосося.
«Взяли лосося, запекли, взбили желтки с игристым вином, смазали лосося, еще немного подпекли. Действия элементарны, вот честно, но они приводят к очень эффектному результату. Название этого результата: лосось, запеченный с соусом сабайон. Ощущение, будто фея что-то там сделала своей палочкой и превратила праздник во вкус», - отметил Клопотенко.
По его словам, лосося необходимо полить лимоном и посолить, после чего отправить в духовку на 10 минут. На паровой бане необходимо подогреть 100 мл игристого, соль и два желтка. Полученную смесь нужно взбивать, пока она не побелеет и не загустеет. Полученным соусом необходимо полить рыбу и отправить в духовку на 5 минут.
«Имейте в виду, что у меня довольно большой и толстый кусок лосося. Если у вас он будет поменьше, то и в духовке вы его держите меньше времени», - добавил Клопотенко.
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