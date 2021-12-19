Відомий кулінар з "Майстер Шеф" Євген Клопотенко показав яскраве святкове фото і розповів, чому в його родині не відзначають День святого Миколая.

Як повідомляє Politeka.net, популярний український кулінар і шеф-кухар Євген Клопотенко часто ділиться з шанувальниками в Instagram не тільки цікавими рецептами і кулінарними порадами, а й подробицями свого життя. Так, цього разу кухар поділився кумедною розповіддю з дитинства і зізнався, чому в його родині не святкують День святого Миколая.

Як видно, свою публікацію Євген проілюстрував чарівним фото. На ньому він ошатний і стильний стоїть серед красивих блискучих ялинок і знятий, як ніби зверху.

У підписі до фото Клопотенко розповів свою кумедну історію з дитинства: "Пам'ятаю, одного разу в дитинстві батьки вирішили організувати мені святого Миколая і поклали під подушку шоколадку. Шоколадка за ніч розтанула. Вранці я сунув руку під подушку і відчув всю в'язкість і тяжкість солодкого життя. З очевидних причин, традиція святкувати Миколая в нашій родині відтоді не надто прижилася".

Також Євген поділився своїми думками щодо святкування Нового року в Україні: "Єдине, я задумався про загальне людське. Чому ми, українці, святкуємо Новий рік так, як святкуємо? Що вплинуло на традиції святкування в кожній окремій родині? Що спільного, а що - індивідуальне? Чому більшість готує кожного року одну й ту саму їжу і до яких саме традицій за відчуттями ця їжа належить: суто родинних, українських (національних) чи нав'язаних іншою культурою? Які у вас думки з цього приводу?"

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