Переможець п'ятого сезону шоу "Майстер Шеф", ресторатор Євген Клопотенко, розповів про найемоційніші спогади цього року, які виявилися пов'язані з їжею.

Євген Клопотенко цього року займався популяризацією української кухні, пише Politeka.net. Саме з приготуванням страв пов'язані найемоційніші спогади цього року.

Про це шеф-кухар розповів у своєму Instagram.

"Переважна кількість моїх найемоційніших спогадів 2021 року пов'язана з українською їжею. Тому що, коли я знаходив нові цінні смаки і розумів, що це рідне, то в мені відбувався вибух. Це, чорт візьми, українське, і воно гідне слави - такі ось у мене були думки", - написав переможець "Майстер Шеф".

За словами Євгена Клопотенка, він часто користується духовкою, навіть борщ там настоює разом з гілочками. Як зазначив кухар, духовка - це важливий інструмент на кухні.

Пост ресторатор підкріпив фото, на якому їв пиріг лежачи на підлозі кухні.

"З Різдвом Христовим, друже мій! 🎄 🎄 🎄 ", "Смачного 😍 👏 👏 зі святами!!!!",- написали користувачі Мережі.

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