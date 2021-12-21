Як пише Politeka.net, шеф-кухар поділився новим постом на своїй сторінці в Instagram. В ньому Клопотенко розповів, що часто спілкується зі своїми батьками. Вони зустрічаються щотижня, проте особливих святкових традицій, за словами кулінара, у них немає.

Тим не менш Клопотенко визнав, що в їхній родині присутня незвичайна Динаміка: зазвичай під час їх зустрічей готує він, проте на Різдво це право залишається за його мамою.

«Як ви можете здогадатися, стратегічними діями я витіснив маму з кухні. Коли у нас сімейні зустрічі, готую я. і є тільки один день в році, коли це робить мама - Різдво...ви можете подумати, що я забрав у мами кулінарне право і осквернив сімейні спогади, але будете неправі. Є смаки, які залишаються за мамою, і я ніколи не зможу їх відтворити. Навіть якщо буду готувати точно за її вказівками. Тому що тут справа не в рецептурі, розумієте? Мамині крученики з чорносливом - це одна з тих історій», - поділився розповіддю шеф-кухар.

Він також опублікував сімейне фото, на якому позував зі своїми батьками. Сімейство позувало в затишній обстановці, а в руках у матері Клопотенко було явно свіжоприготоване блюдо.

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