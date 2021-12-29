Как пишет Politeka.net, в Инстаграм журнала Viva опубликовали фото Насти Каменских, анонсировав ее интервью, где она рассказывает о питании. На фото певица предстала в экстравагантном платье с белыми прядями волос.

«Все, что мы едим, потом у нас на лице». В преддверии Нового года Настя Каменских рассказала, как совмещает диету с праздниками», - подписали фото авторы аккаунта.

В комментариях артистку жестко раскритиковали за внешний вид.

«Очень она зациклена на себе на своей красоте, старуха», «Неудачное фото», «Ужас. Такие ноги нужно прятать», «Ломовая лошадь», - пишут пользователи сети.

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Отметим, что в свежем интервью Настя Каменских рассказала, что на Новый год, как и все украинцы, любит съесть оливье и холодец. Также она может себе позволить бокал шампанского.

настя каменских, маска

Напомним, что Каменских впечатлила видом в полупрозрачном платье: "На Кардашьян похожа".

Как сообщала Politeka, Каменских заговорила о новогоднем сюрпризе Сердючки: «Ночь будет особенной».

Также Politeka писала, что Каменских в мини и ботфортах задала жару: "Хватило драйва".