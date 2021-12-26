Настя Каменських є відомою українською артисткою. Артистка на початку 2000-их почала свою кар'єру і прославилася завдяки своїй участі в дуеті з Потапом (Олексієм Потапенко). Як передає Politeka.net, співачка з 2017-го року веде сольну кар'єру під псевдонімом "NK". Також, Настя Каменських є суддею на шоу "Маска".

Так, цього разу співачка опублікувала нові фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Настя Каменських продемонструвала свою фігуру в напівпрозорій сукні та червоних панчохах, які відмінно підкреслюють достоїнства співачки.

"Коли в запрошенні написано «одягніться повсякденно»", — підписала фото Настя Каменських.

Шанувальники залишили безліч коментарів під фото: "В якому ти ліфті!? У моєму тільки бабки зі сміттєвими пакетами в руках", "Істерика", "Шикарна", "Мене в перший раз Настя здивувала", "Які ж красиві панчохи", "Мені одному здається що Настя коли була трохи щільніше була краще і миліше?", "Неймовірно сильно красива, я в шоці, немає слів", "Зухвала красуня", "На Кім Кардаш'ян схожа".

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