Відома співачка Настя Каменських, яка одружена з Олексієм Потапенко (Потапом), з'явилася в компанії Вєрки Сердючки і її знаменитої мами, і заговорила про сюрприз.

Настя Каменських у компанії Олі Полякової, Олега Винника, Дзідзьо та Андрія Данилка намагалася розгадати на шоу "Маска" зірок, пише Politeka.net.

Артисти знялися і в новорічному випуску програми. А Андрій Данилко виступить в образі Вєрки Сердючки зі своєю "мамою" Інною Білокінь. Обидві навіть взяли участь у фотосесії з Настей Каменських, кадри вийшли позитивними.

"Ця новорічна ніч буде особливою ! ✨🤩

Бо ми з @v_serduchka та її мамою підготували для вас крутий музичний сюрприз!",- написала співачка.

За 50 хвилин публікація зібрала понад 15 тисяч лайків і багато коментарів.

"Чекаємо з нетерпінням ♪ це по по-любому буде супер сюрприз♪", " любимо вас!!!!!!!! ❤️❤️❤️🔥🔥🔥🙌🙌🙌😍😍😍", "Вай😍", " ось саме!", "🦋Яка ви красива і розумна. Успіху можна досягти тільки в тому, що любиш", "ця Мама - це шото😂", "Мама така велика стала😮", "Андрій Данилко (Сердючка) поправився, щічки, як у хом'яка)", - написали користувачі Мережі.

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