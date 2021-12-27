Відома співачка і дружина продюсера Потапа - Настя Каменських влаштувала на прем'єрі своєї пісні цікаві танці з командою і здивувала новим вбранням.

Настя Каменських є відомою українською артисткою, яка заради того, щоб позбутися комплексів схудла на двадцять кілограм і перед весіллям довгий час приводила себе в порядок. Завдяки цьому в Instagram у зірки часто запитують про те, як вона за собою доглядає.

"Прикро (live-прем'єра на вечорі Прем'єр з @kosadcha) 💛 💜 у цьому яскравому, спокусливому номері я проведу вас у світ жіночої підсвідомості. Дивіться, що ж у ньому діється 🔥 » - пише Каменських під кадрами з нового виступу.

Як можна помітити, тепер зірка демонструє форми без збентеження і навіть робить акцент на них усіма способами:

«Найулюбленіша пісня з альбому ❤️; Вчора перший раз почула🔥; Круто🔥 вистачила драйву; Красуні😍; Пісня не дуже (; Обожнюю😍🔥; Одна з найулюбленіших пісень з альбому; З Прем'єрою Вітаю 👍Пісня Бомба💣🔥👍; які ніжки, вау; Потрібно більше рухів».

Раніше співачка опублікувала нові фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Настя Каменських продемонструвала свою фігуру в напівпрозорій сукні і червоних панчохах, які відмінно підкреслюють достоїнства співачки.

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