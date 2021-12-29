Популярная певица и актриса Оля Полякова, которая к Новому году выпустила сольное праздничное шоу, впечатлила новым образом Снежной Королевы.

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм 37-летняя Оля Полякова опубликовала фото из гримерки, впечатлив своим новым костюмом. Для шоу «Новая Снежная Королева» Полякова выбрала яркое платье с воланами и серебряную накидку с шипами-сосульками. Волосы артистки были уложены волнами.

«Дорогие мои! Ну кто был на шоу? #новаснiговакоролева? Делимся впечатлениями!», - подписала фото звезда.

В комментариях Поляковой оставили массу восторженных слов о ее шоу-программе.

«Супер программа, дочери очень понравилось, она вас обожает, ушла с таким восторгом после представления», «Самая красивая королева», «Шоу вау! Такое яркое и захватывающее!», «Это было очень кайфово!», «Творчески, стильно, современно, креативно. Большое спасибо всем создателям замечательного мюзикла!», - пишут пользователи сети.

Отметим, что к Новому году также вышел фильм, где Оля Полякова сыграла главную роль.

Напомним, что Полякова и DZIDZIO попали под раздачу: "На большее не способны".

Как сообщала Politeka, Полякова в мини эффектно прижалась к Дзидзьо: "Заряжайтесь".

Также Politeka писала, что Полякова в очень короткой юбке порассуждала, нужна ли она украинцам: "Спят и видят...".