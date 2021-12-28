Як пише Politeka.net, співачка поділилася кумедними кадрами у своєму Instagram. На них Полякова показала звичайний початок свого робочого дня.
Так, співачка сиділа перед дзеркалом в гримерці і сама поправляла свій макіяж, в той час як поруч метушилися люди. Чоловічий голос за кадром попросив Олю прорекламувати новий фільм "Зірки за обміном", в якому вона знялася.
Однак співачка справедливо зауважила, що з ранку небагато українців захочуть слухати від неї рекламу.
"Щоб я сказала "доброго ранку", щоб вони включали...? Тобто їм нічого робити? Вони сплять і бачать 55-й сон, а хто не бачить – збирається на роботу. І їм ось це треба дивитися на Полякову, яка вранці прийде рекламувати свій фільм?!", - з напускним обуренням вимовила співачка.
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Втім, вона все ж нагадала українцям про те, що вже скоро відбудеться прем'єра картини на телебаченні і в кінотеатрах.
Варто відзначити, що на кадрах Полякова була одягнена в розкішне ультра-коротке чорне плаття, розшите блискучими стразами. Виглядала співачка дуже ефектно.
Нагадаємо, екс-учасник "Холостячки" засвітився під ручку з Олею Поляковою.
Як повідомляла Politeka, Полякова, DZIDZIO, Jerry Heil та інші потрапили під роздачу.
Також Politeka писала, що Оля Полякова після нового перетворення викликала бурхливу реакцію українців.