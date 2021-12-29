Оля Полякова, яка нещодавно завершила черговий концертний тур, ефектно з'явилася на презентації нового фільму, в якому знімалася разом з близьким другом і популярним артистом.

За словами Полякової, цей рік був для неї дуже плідним, причому в наступному вона не бажає зменшувати планку. Зазначимо, Полякова нещодавно завершила участь в якості детектива вона на шоу" Маска", влаштувала концертний тур і випустила свою першу книгу.

Також Полякова вирішила показати в Instagram кадри з прем'єри фільму, який зняла разом з Dzidzio - "зірки з обміну".

На показі Полякова блищала в крихітному кремовому платті і блискучих прикрасах, звично виділяючи акценти на довгих ногах і тонкою талією. Разом із задоволеним Дзідзьо, Ольга позувала перед камерами і дивувала щасливим виглядом.

"Завтра виходить на екрани #першакомедіяроку»Зірки за обміном"! Заряджайтеся святковим настроєм в кінотеатрах разом з нами. Беріть всю сім'ю на перегляд «Зірки за обміном» і класно проводите час в ці новорічні свята. Квитки вже у продажу!» - пише під кадрами з прем'єри Полякова.

Раньше Полякова зізналися, що додому вона повернеться аж на Різдво і розповіла, як вони з чоловіком і дітьми його святкують. А Новий рік вона зустрічатиме далеко від родини - на роботі в Буковелі.

"Я не дуже релігійна людина, думаю, ви це вже зрозуміли за моїми піснями. Але Різдво і Великдень ми святкуємо. На Різдво зазвичай збираємося і вечеряємо. А на Великдень-печемо паски і святимо яйця. Мабуть, це і все!"- сказати Оля Полякова.

Раніше Politeka писала, що реакція Винника, Каменських і Dzidzio на переможця шоу "Маска" потрапила на відео: "їх заклинило".

Нагадаємо, що новий сезон "Голосу країни", українці збунтувалися проти одного з тренерів:"Сильно багато понтів".

А ще Politeka повідомляла, що Полякова, DZIDZIO, Jerry Heil та інші потрапили під роздачу: "на більше не здатні".