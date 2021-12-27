Українці розкритикували концерт "Вечір прем’єр" з Катериною Осадчою, де виступали Оля Полякова, DZIDZIO, Jerry Heil, гурт Mozgi та інші зірки шоу-бізнесу.

Як пише Politeka.net, на офіційній сторінці телепрограми "Світське життя" в Instagram опублікували фото з великого концерту "Вечір прем’єр", який веде відома українська телеведуча Катя Осадча.

"Уже за годину, о 21.00, зустрічаємося на "Вечорі прем’єр"🎅🏻🎄❄️ Яскраве музичне шоу, гучні прем’єри, нове життя старих хітів - тільки сьогодні ввечері на "1+1" 😉🔥", - написали на сторінці.

Як бачимо, на концерті виступали Оля Полякова, DZIDZIO, Jerry Heil, гурт Mozgi, Олег Скрипка та гурт "Воплі Відоплясова", Сергій Танчинець та гурт "Без обмежень", Артем Пивоваров, Ірина Федишин.

У коментарях українці розкритикували концерт.

"Ох i нудота. Тепер зрозумiло, чого всi спiвають своi "хiти" по три роки. Однопісенники! На бiльше не здатнi. Навiть голi д*пи i декольте не допоможуть. Хоч приколихали, бо рано пiдiйматись. Нiчого не втрачу якщо далі не побачу", "А де Тіна? А де Монатік?😮", "Естрада у нас, то картаві, то шипеляві. Початок був крутий, а далі 🤦‍♀️🤷‍♀️Катерина, як завжди супер", " Занадто багато пісень російською...🤑", " Боже, яка нудотаааа😢", "Фіг*я, а не концерт", " Невже не буде The Hardkiss ????? 😢😢😢", - написали в Мережі.

Рaніше Politeka писала, що Оля Полякова після нового перетворення викликала бурхливу реакцію українців: "Мурашки від того, як...".

Нагадаємо, що в мережі розкрили деталі знайомства Тіни Кароль та Саніної з The Hardkiss: як вони виглядали в молодості.

А ще Politeka повідомляла, що Полякова в білому пір'ї розцвіла поруч з Dzidzio, яскраві кадри: "Вперше разом".