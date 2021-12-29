Как пишет Politeka.net, в Инстаграм Влад Яма показал свою семью в полном составе. В руках сын звезды держал красивую собаку.

«В 2021 году Ям стало больше. Ее зовут Ламба. Она быстрая, непоседливая, умная, нежная, непредсказуемая, прыгающая и очень смешная. Да, я до последнего был против. Ибо это огромная ответственность. У нас с родителями было две собаки, и, учитывая график семейных разъездов по Украине и не только, я понимал, что в нашем случае это практически невозможно», - признался Влад Яма.

По словам хореографа, он был непреклонен, но оказался в меньшинстве. Поэтому в итоге он согласился.

В комментариях поклонники оставили артисту массу отзывов.

«Рада за вас! Счастья в доме станет больше! Но и работы тоже», «Красавчики», «Такой большой уже», «С пополнением, она чудо», «Любовь в нашей семье стала еще больше», «Какое трогательно-красивое фото», «Красивое фото!», «Ламба – космос», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Влад Яма заинтриговал украинцев, заставив теряться в догадках: "Что будет?".

Как сообщала Politeka, Влад Яма получил вердикт врача: "Семь месяцев прямых эфиров не прошли бесследно...".

Также Politeka писала, что Влад Яма уже приучает свою новую любимицу к светской жизни: "Звезда вечеринки".