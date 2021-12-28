Відомий український хореограф, ведучий і суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма показав свою милу "малу", яка побувала на вечірці.

Влад Яма будує стосунки з дружиною Ліліаною, з якою вони виховують сина Леона, пише Politeka.net. Восени цього року пара розповіла про появу ще одного члена сім'ї - цуценя породи мальтіпу. Дівчинку назвали Ламба.

Тепер в сторіс і постах Instagram сім'ї часто з'являються кадри з собачкою, також вони відвідують з нею різні заходи.

Наприклад, подружжя принесло "малятко" на вечірку, мабуть, привчаючи його до світського життя. Про це повідомив Влад Яма.

"Зірка вечірки", - написав артист.

Зазначимо, Влад і Лілана Яма одружилися в 2014 році, але тримали це в секреті до 2016-го. Відомо, пара почала будувати відносини ще в 2007 році. Зараз подружжя виховує сина, Леона, якому шість років, його народження вони також приховували.

Влад Яма зізнався, що перша зустріч з майбутньою дружиною змінила його життя.

"Спасибі тобі за любов, довіру і мудрість. Ти не перестаєш дивувати мене. Кожен день тону в твоїх очах. Найкраща в світі дружина і Мама", - одного разу написав хореограф.

Подружжя часто пояснюються один одному в любові і діляться кадрами спільного проведення часу.

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