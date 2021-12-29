Хореограф і танцюрист Влад Яма, який був суддею шоу" Танці з зірками", показала себе і розповів про процедури, які йому необхідно зробити.

Як пише Politeka.net, Влад Яма є успішним вітчизняним хореографом і танцюристом. Зараз зірка знімається в шоу" Танці з зірками", де судить українських зірок. Не забуває артист і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На відео Влад був у шапці ІІ куртці, а також домалював окуляри на очі. Зірка вирішив розповісти про процедури, які йому належало зробити.

"Так, ну що ж, сім місяців прямих ефірів не пройшли безслідно. Потрібно щось виправляти з особою, тому йду в свою улюблену клініку", - сказав Влад.

Після процедур Влад розповів, що йому сказав лікар.

"А взагалі, лікар сказала, що шкіра дуже пересушена, тому для себе я зробив висновок, що хоча-б для інсти краще використовувати фільтри, ніж щоденний макіяж", - сказав Влад Яма.

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