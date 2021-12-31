Как сообщает Politeka.net, знаменитая украинская певица Тина Кароль часто радует фанатов яркими публикациями в своем микроблоге в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка выложила в сети несколько кадров в откровенном образе, в котором вышла на сцену и позировала в закулисье.

Как видно, на новых фотографиях Тина запечатлена в разных позах. Перед камерой она появилась в соблазнительном длинном платье черного цвета, которое подчеркнуло стройную фигуру и упругое декольте, которое аж выпирает. Волосы певицы распущены и аккуратно уложены, а на лице яркий макияж с ее любимой красной помадой.

В подписи к фотографиям Кароль рассказала где и когда поклонники смогут увидеть ее в телеэфире. Надо сказать, что пользователи просто в восторге от нового образа звезды, даже некоторые звездные коллеги отреагировали на снимки. Так, свои реакции оставили шоумен Dzidzio, певица Юлия Санина, а телеведущая Леся Никитюк написала в комментариях: "Дива". "Вы красотка", "Богиня", "Ничего себе", "Лучшая наша. Уже очень соскучились, ждем очень", "Ну какая же красивая", - пишут фанаты.

Напомним, Тина Кароль заставила себя ждать, появившись в вечернем платье: "Можно миллион раз...".

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