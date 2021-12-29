Популярная артистка Тина Кароль перед новогодними праздниками принялась сниматься во многих проектах и уже не раз показывала забавные ролики с площадок.

Как пишет Politeka.net, известная украинская певица Тина Кароль перед Новым годом активно готовится к различным шоу, дает интервью и показывает эпатажные образы. Также не забывает звезда вести социальные сети, показывая интересные, хоть и короткие ролики.

В этот раз Кароль решила в перерыве между работой порадовать фанатов и записала несколько шутливых видео для них. Не обошлось без замечаний, ведь использовала для этого певица фильтры, преображая внешность.

Один из таких добавил к лицу Кароль милые веснушки и оригинальные очки с золотой оправой, без шуток не обошлось:

«Любимая учительница Гарри Потера по магии в Говардсе😂» - пишет одна из поклонниц под кадрами.

Отметим, после смерти своего мужа Евгения Огира Тина Кароль долгие годы не говорила о личном. В этом году певица сказала, что она открыта к новым отношениям. Так, Даниэль Салем спросил, если когда-нибудь Кароль выйдет замуж, узнает ли об этом Украина.

"Нет, это будет секрет", - сказала певица.

Кроме этого, Кароль вспомнила о своем сыне Вениамине, который живет и учится в Великобритании. Она отметила, что там он живет в украинской семье и вскоре вернется на Родину.

Ранее Politeka писала, что Тину Кароль неожиданно застали в объятиях женатого Горбунова: "Лучшие".

Напомним, что Тина Кароль с бородатым красавцем тронула атмосферными кадрами: "Каждый раз мурашки".

А еще Politeka сообщала, что Кароль в красном устроила сеанс обольщения, показав формы вблизи: "Поэтому вас не пригласила Осадчая".