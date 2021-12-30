Популярная украинская певица Тина Кароль за этого год сменила множество образов, поэтому нередко была в центре обсуждений и не всегда позитивных, в этот же раз ей удалось впечатлить целой подборкой нарядов.

Как пишет Politeka.net, известная украинская певица Тина Кароль в течение этого года меня имидж не один раз, поэтому в сети решили вспомнить несколько самых ярких ее образов. Нередко Тину критиковали за непривычно открытые наряды и довольно высокие вырезы или слишком пестные платья.

Поклонникам в этот раз предложили выбрать лучший образ Кароль за этот год из представленных на специальном коллаже. Причем, как можно заметить, все наряды сильно отличались.

«Какой образ вам нравится больше всего?👇» - сказано в подписи.

Поклонники рассудили: «Везде девочка ⭐😍❤️🌹; Апрель 🌺💞 хотя все образы хороши ☺️; Хочу такой календарь❤; еще может удивить😍😍; Январь 🔥; Февраль, июнь, ноябрь😍😍😍; Сложно выбрать, правда) Тина во всех образах прекрасная, ей все к лицу) 🔥; Все классные❤️; Март, июнь, декабрь❤️😍; Каждый образ по своему прекрасен❤; Май, июль, август ❤️».

Ранее на фан-странице в Instagram, посвященной Тине Кароль, опубликовали очаровательное фото, на котором видно, что певица растаяла в объятиях телеведущего Юрия Горбунова. Похоже, снимок был сделан в закулисье шоу "Голос країни", в котором Тина когда-то была тренером, а теперь пришла как приглашенная звезда.

На снимке Кароль и Горбунов нежно обнялись, Юрий положил руку на талию своей подруги.

Ранее Politeka писала, что Тину Кароль неожиданно застали в объятиях женатого Горбунова: "Лучшие".

Напомним, что Тина Кароль с бородатым красавцем тронула атмосферными кадрами: "Каждый раз мурашки".

А еще Politeka сообщала, что Кароль в красном устроила сеанс обольщения, показав формы вблизи: "Поэтому вас не пригласила Осадчая".