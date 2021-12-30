Басов подтвердил, что 87-летняя Фатеева отдалилась не только от своих поклонников, но и самых близких людей. Несмотря на проблемы со здоровьем (ходит на костылях в последнее время), артистка никого к себе не подпускает, даже детей (кроме сына у нее есть еще дочь Наталья). Об этом Басов рассказал в программе «Андрей Малахов. Прямой эфир».
По словам сына Фатеевой, он поздравляет ее с днем рождения последние лет пять, а она даже не читает сообщения. О причинах такого поведения матери, мужчина не знает. При этом он уважительно о ней отзывается.
"Мама вычеркнула нас, детей и внуков, из своей жизни. Ей мы не нужны. Она самодостаточный человек, ей интересно быть просто с собой", - заявил сын Фатеевой.
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Ничего плохого говорить о матери Басов не хочет, принимая ее такой, какая она есть и восхищаясь ее талантом. Он отметил, что в фильме "Джентльмены удачи" критики якобы ценили его мать только за красоту, а это всегда ее возмущало, ведь она хотела, чтобы ее превозносили как великую актрису.
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