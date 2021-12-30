Как пишет Politeka.net, недавно стало известно, что бывший муж певицы Ани Лорак, турецкий предприниматель Мурат Налчаджиоглу сделал предложение своей новой возлюбленной. Девушку зовут Лилия. О ней известно немного: она работает визажистом в Киеве, воспитывает маленькую дочь и ведет страничку в Инстаграм.
В новом посте невеста Мурата Налчаджиоглу показала фото своей дочери. Девочка сидела среди подарков возле украшенной елки в костюме розового единорога.
«My endless love», - подписала снимок Лилия.
Девочку засыпали комплиментами, отметив сходство с мамой.
«Красотка», «Ципленок», «Little unicornnn», «Красотулечка», «На маму похожа», «Вся в мамку», - пишут в комментариях.
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Отреагировал на фото будущей падчерицы и экс-супруг Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу. Он поставил публикации своей новой возлюбленной "лайк".
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