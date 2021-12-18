Отношения SLAVIA и Дзидзьо длились около двадцати лет, пока в этом году пара не объявила о разводе. Оба длительное время не называли точную причину разрыва, но при этом старались уважительно отзываться друг о друге, давая интервью и выступая на телеканалах, передает Politeka.net.

Холостая SLAVIA, судя по всему, снова находится в активном поиске. В своем новом посте в Инстаграм звезда перечислила места, где с ней можно познакомиться в Киеве. В частности, Ярослава упомянула копию парижской Триумфальной арки на Большой Васильковской, 139, а также скульптуру "Единение" на Днепровской набережной, 2Б. В этих местах экс-жена Дзидьо любит гулять и наполняться энергией.

Пользователи с энтузиазмом комментируют пост певицы. Один из месседжей зацепил SLAVIA, что ей захотелось ответить.

"Така лялька, что тому Михайло надо было???🙄🤔🙄", - написал подписчик.

"Мы бы до сих пор могли быть вместе, но я начала (точнее, продолжила) карьеру, и не жалею. Теперь я счастлива, и хочу видеть счастливым Мишу 🙏🏼🤍", - разоткровенничалась Ярослава.

"Такая замечательная❤️такая наша🔥обожаем Вас, Славия❤️"; "О Триумфальной арке не знал и не видел 🔥🔥🔥"; "Очень надеюсь, что когда-нибудь обстоятельства сложатся таким образом и мы встретимся 🤩, а пока...🥺🤷🏻‍♀️"; "Да, но все к замужним цепляется Мишко. И поет щаслыви люди. Короче, забыть, как первый настоящий жизненный опыт. Вы молоды. Ну его нафиг, к замужним теткам. Лицемер тот Мишко", - присоединились к обсуждению другие.

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