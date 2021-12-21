Как сообщает Politeka.net, известный украинский исполнитель, продюсер, актер и шоумен Dzidzio в программе "Зірковий шлях" рассказал, какая женщина сможет покорить его сердце. Как известно, недавно артист развелся со своей женой Ярославой (певица Slavia), однако, похоже, что уже готов к новым отношениям.

Так, отвечая на вопрос ведущего Даниэля Салема Михаил рассказал, рядом с какой женщиной он может быть. По словам исполнителя, для него важно любить человека не за что-то, так, и чтобы его любили не за популярность или другие достижения. "Есть взгляд "глаза в глаза", когда ты узнаешь человека. Есть такое в жизни. Она должна быть милая. Милая моему сердцу", – подытожил Хома.

Напомним, не так давно стало известно о расставании Dzidzio с женой Ярославой, которая долгие годы была в тени знаменитого мужа. После разрыва девушка тут же начала свою сольную карьеру, а также активно раздавала интервью, в которых обсуждался их с Михаилом развод.

Напомним, SLAVIA призналась, что помешало их с Дзидзьо счастью: "До сих пор могли быть вместе...".

Как сообщала Politeka, Dzidzio в клетчатых штанах и жилетке разнесли в пух и прах: "Становишься 50-летним хлопом".

Также Politeka писала, что Разведенный Dzidzio засветился в компании холостячки Никитюк: экс-жена Slavia не смогла промолчать.