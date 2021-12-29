Як пише Politeka.net, Костянтин став переможцем шоу "Маска"другого сезону. Зірка був в образі жирафи і заплутав суддів тим, що там ховалася жінка у віці. Як тільки Бочаров зняв маску, реакція суддів була дуже емоційною, як і фанатів шоу. MELOVIN в новому інтерв'ю вирішив розповісти в інтерв'ю на каналі "Україна" про проект, а також відпочинок в Домініканській Республіці, куди він нещодавно літав. Відео було опубліковано на офіційній сторінці проекту на Ютуб-платформі.

У артиста запитали, як він відпочив у Домінікані.

"Мені не сподобалося. У порівнянні з Таїландом мені не дуже сподобалося. Не сподобалося те, що у мене вкрали сумку. Просто вирвали її з рук на мопеді. Ми гуляли по вулиці. А там було золото, кільця, Золоті жетон", - сказав Костянтин.





"Капець", - прокоментував ситуацію ведучий Анатоліч Анатоліч.

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