Як пише Politeka.net, в інтерв'ю DOROTYE Костянтин Бочаров (MELOVIN) зізнався, що у нього були тривалі стосунки з хлопцем, про які батьки не здогадувалися. Їх знайомство відбулося в Інтернеті, а відносини почалися набагато пізніше. Закінчилися ці відносини на початку 2021 року.
"Рік почався з розставання. Весела казка тривалістю 6 років була остаточно закрита. Прямо після Нового року", - зізнався артист, розповівши, що всю зиму його стосунки з коханою людиною були в напрузі.
За словами MELOVIN, батьки дізналися про їхні стосунки лише цього року. У артиста відбулася серйозна розмова з мамою, в якій він зізнався їй у тому, що 6 років зустрічався з хлопцем.
Як відомо, нещодавно артист зізнався, що йому подобаються як хлопці, так і дівчата.
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