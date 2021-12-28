Український виконавець MELOVIN, який в 2021 році встиг взяти участь в "Танцях з зірками" і шоу «Маска», дав відверте інтерв'ю, вразивши публіку.

Як пише Politeka.net, в інтерв'ю DOROTYE Костянтин Бочаров (MELOVIN) зізнався, що у нього були тривалі стосунки з хлопцем, про які батьки не здогадувалися. Їх знайомство відбулося в Інтернеті, а відносини почалися набагато пізніше. Закінчилися ці відносини на початку 2021 року.

"Рік почався з розставання. Весела казка тривалістю 6 років була остаточно закрита. Прямо після Нового року", - зізнався артист, розповівши, що всю зиму його стосунки з коханою людиною були в напрузі.

За словами MELOVIN, батьки дізналися про їхні стосунки лише цього року. У артиста відбулася серйозна розмова з мамою, в якій він зізнався їй у тому, що 6 років зустрічався з хлопцем.

Як відомо, нещодавно артист зізнався, що йому подобаються як хлопці, так і дівчата.

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