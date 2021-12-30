Як повідомляє Politeka.net, популярний український виконавець MELOVIN в інтерв'ю ютуб-каналу DOROTYE зізнався, що під час карантину балувався вживанням наркотиків. Правда, тепер артист шкодує про це, і каже, що ніколи більше не буде цього робити.

"Я пробував наркотики. Я вперше про це розповім", - зазначив Костя і перерахував препарати, які пробував серед яких канабіс і навіть гриби.

MELOVIN зізнався, що вживав заборонені речовини під час карантину, щоб впорається зі своїми переживаннями і негативними емоціями. У той час артист страждав від панічних атак через відсутність виступів і концертів, так що за допомогою наркотичних речовин вирішив відволіктися від проблем.

"Під час карантину я хотів якось вбити свою свідомість, тому що я нічого не міг робити", - поділився співак. І додав, що наркотики тільки погіршували ситуацію. "Я не пишаюся цим", - каже MELOVIN. Він також заявив, що тепер негативно ставиться до вживання заборонених речовин і тут же перестане спілкуватися з людиною, якщо він вживає наркотики.

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