Как пишет Politeka.net, Эктор Хименес-Браво является популярным украинским ресторатором и судьей проекта "Мастер Шеф". Также звезда активно ведет социальные сети, где делится с фанатами самым интересным.

На новых сторис Эктор решил рассказать, отвечая на вопрос фаната, насколько долго будет отсутствовать Украине. Ведь Хименес-Браво собрался на несколько дней с мамой полететь в Стамбул.

"У меня съемки. Но скоро будут праздничные выходные в Стамбуле", - написал Эктор.

"У меня завтра и послезавтра рабочий день и потом я улетаю в Стамбул, но только на три ночи. Потому что нужно быть здесь на съемках. Небольшой перерыв", - сказал Эктор.

Также Хименес-Браво отметил, что вообще забыл, что скоро Новый год:

"Если бы не вопрос на предыдущей истории, я бы и не вспомнил, что через пару дней новый год. И надо еще докупить подарки. Но меня лучше не пускать в магазины перед новогодними праздниками".

Напомним, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поделился списком своих странных покупок на новый год

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