Известный ресторатор, шоумен и судья программы "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво рассказал о своих предновогодних тратах, предоставив список покупок.

Эктор Хименес-Браво - шеф-повар колумбийского происхождения, который заработал большую популярность в Украине благодаря шоу "МастерШеф", сообщает Politeka.net.

Ресторатор ведет Инстаграм, на который у него подписан один миллион человек. На своей странице судья программы рассказывает о личном, делится вкусными рецептами и так далее.

В этот раз Эктор Хименес-Браво решил рассказать, что купил перед новым годом.

"Один я в предновогоднее время покупаю кучу нужных (нет) вещей?)", - написал ресторатор.

В списке можно заметить безделушки вроде светящегося шара, мыльницы, носков, маски тигра, прищепок, а также был и плед, бенгальские огни, новогодние костюмы для своих собачек и так далее.

"Волшебный период))



Пишите свои самые странные покупки 😄👇", - в конце написал Эктор Хименес-Браво.

За час публикация собрала более 3000 лайков и много комментариев:

"Совсем не странные покупки 😊 в каждом из нас живет маленький ребенок", "Ой, а покажите Лупиту и Чоко в новогодних костюмчиках 😍", "Эктор, главное в этом списке, что очень сильно повлияло на улучшение вашего настроения, это было не зря!!!!!!".

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