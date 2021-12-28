Эктор Хименес-Браво - шеф-повар колумбийского происхождения, который заработал большую популярность в Украине благодаря шоу "МастерШеф", сообщает Politeka.net.
Ресторатор ведет Инстаграм, на который у него подписан один миллион человек. На своей странице судья программы рассказывает о личном, делится вкусными рецептами и так далее.
В этот раз Эктор Хименес-Браво решил рассказать, что купил перед новым годом.
"Один я в предновогоднее время покупаю кучу нужных (нет) вещей?)", - написал ресторатор.
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В списке можно заметить безделушки вроде светящегося шара, мыльницы, носков, маски тигра, прищепок, а также был и плед, бенгальские огни, новогодние костюмы для своих собачек и так далее.
"Волшебный период))
Пишите свои самые странные покупки 😄👇", - в конце написал Эктор Хименес-Браво.
За час публикация собрала более 3000 лайков и много комментариев:
"Совсем не странные покупки 😊 в каждом из нас живет маленький ребенок", "Ой, а покажите Лупиту и Чоко в новогодних костюмчиках 😍", "Эктор, главное в этом списке, что очень сильно повлияло на улучшение вашего настроения, это было не зря!!!!!!".
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