Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на "Киев парковочный", в центре Киева за неправильную парковку эвакуировали машину семьи лидера "Океана Эльзы" и тренера проекта «Голос країни» Святослава Вакарчука.
Согласно сообщению, это произошло в среду, 29 декабря, примерно в 12:30. Инспекция по парковке эвакуировала автомобиль, припаркованный на полосе общественного транспорта на ул. Большой Васильковской.
"Владелец автомобиля оказался членом семьи украинского исполнителя, бывшего народного депутата и лидера партии "Голос" Святослава Вакарчука", – говорится в сообщении.
Также отмечается, что через несколько часов представитель артиста прибыл на штрафплощадку на улице Набережно-Луговой, уплатил штраф и забрал машину.
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Напомним, что Вакарчук уже сидел в тренерском кресле "Голосу країни", но впоследствии решил попробовать себя в политике. В 2019 году Святослава Вакарчука избрали народным депутатом 9-го созыва от созданной им партии "Голос". Однако уже через год на брифинге в Мариинском парке Вакарчук заявил, что уходит из парламента.
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