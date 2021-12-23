Как пишет Politeka.net, на официальной странице вокального проекта "Голос країни" опубликовали интервью с лидером группы Святославом Вакарчуком, который стал тренером в новом сезоне.

"Знаете, жизнь учит меня ничего не ждать и удивляться всему искренне как первый раз", - ответил Вакарчук на вопрос "Что он ожидает от проекта?".

Также певец рассказал, что в новом сезоне "Голосу країни" он будет искать максимально музыкальных людей, потому что на первом месте для него всегда было ощущение музыки. Заметим, что Вакарчук признался, что о стратегии он еще не думал.

Напомним, что Вакарчук уже сидел в тренерском кресле "Голосу країни", но впоследствии решил попробовать себя в политике. В 2019 году Святослава Вакарчука избрали народным депутатом 9-го созыва от созданной им партии "Голос". Однако уже через год на брифинге в Мариинском парке Вакарчук заявил, что уходит из парламента.

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