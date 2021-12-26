Певица Кристина Соловий, которая была любимицей Святослава Вакарчука, показала себя в эффектном образе, примерив мини-платье.

Как пишет Politela.net, Кристина Соловий является популярной певицей из Украины, которая недавно презентовала новый мини-альбом. На днях артистка примерила образ злодейки из вселенной Гарри Поттера, впечатлив эффектным образом. В этот раз любимица Святослава Вакарчука показала на новых сторис в соц.сети Инстаграм, как выглядит в платье.

На фото Кристина появилась в белом мини-платье. Звезда стояла в углу, демонстрируя роскошные формы, ведь бретельки были спущены с плеч. Как можно заметить, у Соловий был красивый черно-красный рисунок на теле. Образ артистка дополнила ботинками и белыми носочками.

"Ранние птички почти все смели. Кто еще без билета?", - спросила Соловий, обращаясь к фанатам, которые не успели еще приобрести билет на ее выступление.

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