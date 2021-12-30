Победительница третьего сезона вокального шоу "Х-Фактор" Аида Николайчук (AIDA) недавно изменила свой образ, а сейчас решилась рассказать о других переменах в жизни.

Аида Николайчук после победы на шоу "Х-Фактор" исчезла со сцены, сообщает Politeka.net. Оказывается, артистка пыталась наладить личную жизнь, и перенесла личную трагедию - потеряла ребенка, но спустя время она все же решила снова выступать на сцене.

В 2017 году она вернулась триумфально, победив в вокальном конкурсе Mozart-show в Японии.

Сейчас Аида Николайчук продолжает строить карьеру, а в своем Инстаграм подвела итоги уходящего года.

"Эх, хороший был год, столько всего произошло. Я поменялась как внешне, так и внутренне, познакомилась с множеством талантливых людей. Путешествовала и реализовывала запланированное.



Хочется, чтоб в следующем году было еще больше прекрасных моментов, чтобы пандемия наконец полностью покинула нас", - написала певица.

В конце публикации красотка пожелала всем радости и вдохновения в 2022 году, и поблагодарила за поддержку:

"Спасибо всем, кто подписался, и тем, кто по сей день остается со мной! Очень ценю вашу поддержку и в новом году буду стараться радовать вас новыми, классными песнями!🥰".

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