Александр Пономарев старается удивить украинцев новыми дуэтами и красивыми песнями, пишет Politeka.net. Артист рассказывает о самом интересном в своем Инстаграм.
Так, в аккаунте певца появилось фото со звукозаписывающей студии. Александр Пономарев сидел вдалеке и улыбался, держа в руках наушники.
"Кто-то уже режет Оливье, кто-то украшает елку! А мы работаем 😅 и готовим для вас новые музыкальные сюрпризы! А что делаете Вы сегодня?
И еще хочу поздравить своих коллег из 400000 просмотров на YouTube", - написал певец.
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Публикация быстро собрала сотни лайков и много комментариев.
"В ожидании очередного шедевра от вас❤️", "Молодцы 😍", "❤️ удачи вам, жду с нетерпением сюрпризы от вас, они всегда непревзойденные! 😍❤️", "Мы тоже работаем... И Вечером слушаем Ваши песни и Украшаем Лесную Красавицу! Удачи Вам и Творческого Вдохновения! 🎄❤️", "Кто трудится под финиш Старого Года, у того в Новом Году всё будет клёво 🎄✨🎄", - написали пользователи Сети.
Напомним, молодой Пономарев в компании известного продюсера восхитил украинок
Как сообщала Politeka, Александр Пономарев обратился к украинцам с пронзительным заявлением
Также Politeka писала, что Александр Пономарев жестко прошелся по Моргенштерну