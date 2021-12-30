Известный украинский певец Александр Пономарев решил выделиться на фоне подготовки к праздникам, ведь продолжил работу и заговорил о сюрпризе.

Александр Пономарев старается удивить украинцев новыми дуэтами и красивыми песнями, пишет Politeka.net. Артист рассказывает о самом интересном в своем Инстаграм.

Так, в аккаунте певца появилось фото со звукозаписывающей студии. Александр Пономарев сидел вдалеке и улыбался, держа в руках наушники.

"Кто-то уже режет Оливье, кто-то украшает елку! А мы работаем 😅 и готовим для вас новые музыкальные сюрпризы! А что делаете Вы сегодня?

И еще хочу поздравить своих коллег из 400000 просмотров на YouTube", - написал певец.

Публикация быстро собрала сотни лайков и много комментариев.

"В ожидании очередного шедевра от вас❤️", "Молодцы 😍", "❤️ удачи вам, жду с нетерпением сюрпризы от вас, они всегда непревзойденные! 😍❤️", "Мы тоже работаем... И Вечером слушаем Ваши песни и Украшаем Лесную Красавицу! Удачи Вам и Творческого Вдохновения! 🎄❤️", "Кто трудится под финиш Старого Года, у того в Новом Году всё будет клёво 🎄✨🎄", - написали пользователи Сети.

Напомним, молодой Пономарев в компании известного продюсера восхитил украинок

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